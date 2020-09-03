Спасатели Орловщины уничтожили очередное «эхо войны» Накануне ими было обезврежено четыре взрывоопасных предмета.





Специалисты ликвидировали в Новосильском районе по одной минометной и противопехотной мине, а также избавились от «лимонки» и 203-мм артиллерийского снаряда.



За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 31 раз, из них 20 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и одиннадцать – на различные происшествия – отмечено в сообщении регионального МЧС.





Артём Ежаков

3 сентября 2020 года



