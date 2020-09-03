Коронавирус: 48 новых случаев заражения на Орловщине За сутки скончался один человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 3 сентября, на территории области за весь период наблюдений зарегистрировано 7179 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, активно болеют 1359 жителей региона.



Всего болезнь победили 5 710 человек, за минувшие сутки это удалось сделать 54 орловцам. Число умерших повысилось до отметки в 110 человек.





Артём Ежаков

3 сентября 2020 года



