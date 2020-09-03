Орловцы увидят технику времен войны Виртуальная выставка откроется сегодня в 17:00 на площадке перед МФЦ.





Предварительно нужно установить на смартфон бесплатное приложение, позволяющее распознавать 3D-модели через камеру гаджета. Скачать его можно с сайта www.ar75.ru.



Как сообщает пресс-служба администрации Орловской области, все экспонаты имеют анимацию и звуковые эффекты, каждый из них можно в подробностях рассмотреть внутри и снаружи, а также прочитать подробное описание каждого образца военной техники.





Орловское Информбюро

3 сентября 2020 года



