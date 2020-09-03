Три города Орловской области получат 170 миллионов Об этом заявил глава региона Андрей Клычков.





На проекты сада-городка в Болхове и Малоархангельского парка будет выделено по 50 миллионов, 70 миллионов предназначены для парка машиностроителей в Ливнах.



Эти объекты стали призерами Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды из более чем 300 заявок. Ранее был отмечен проект Дмитровска «Голубь Кантемира», на котором уже ведутся строительные работы.

«Благодарю всех, кто трудился над созданием проектов. Вместе мы делаем большой вклад в благоустройство региона, укрепление его туристского потенциала. Наши города-победители входят в «Бирюзовое кольцо России», которое объединит древние поселения Орловщины, стоящие на исконных реках Среднерусской возвышенности. И это также может стать одной достопримечательностью и увлекательным маршрутом для туристов», - написал «Благодарю всех, кто трудился над созданием проектов. Вместе мы делаем большой вклад в благоустройство региона, укрепление его туристского потенциала. Наши города-победители входят в «Бирюзовое кольцо России», которое объединит древние поселения Орловщины, стоящие на исконных реках Среднерусской возвышенности. И это также может стать одной достопримечательностью и увлекательным маршрутом для туристов», - написал Андрей Клычков в соцсетях.



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Ливны, Болхов и Малоархангельск в числе победителей Всероссийского конкурса





Орловское Информбюро

3 сентября 2020 года



