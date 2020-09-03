В Орле отмечают День окончания Второй мировой войны В память об этой дате «Волонтеры победы» провели исторический квест.





8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии, а девятого наши войска уже перешли в наступление, и успешно провели три операции: Маньчжурскую, Южно-Сахалинскую и Курильскую. Более 300 тысяч солдат и офицеров получили награды за разгром миллионной Квантунской армии.



Всем участникам квеста от 18 до 20 лет. Но не делая скидок на возраст, организаторы подготовили достаточно сложные задания, хотя форма их для ребят вполне привычна.



Софья Сковпень, участник Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»: «Смысл игры это популяризация истории, привлечение молодежи и молодых людей к изучению истории, присоединении к движению «Волонтеры Победы», к сохранению исторической памяти, к уважению нашей истории и недопуску фальсификации».

В игре приняли участие восемь команд из разных высших и среднеспециальных учебных заведений Орла. Все задания посвящены участию наших войск в трех самых знаменитых дальневосточных военных операциях. Штурмы высот, освобождение Кунаширских островов, высадка советского десанта в Харбине и Гирине. Во всем этом команды должны были прекрасно разбираться, чтобы выполнять условия игры.



Так же командам предлагалось наладить переправы, сконструировать безопасное устройство для десантирования и еще целый ряд заданий, над которыми пришлось поломать голову. Перед прохождением каждого контрольного пункта команда получали краткий курс из истории о завершении Отечественной Войны на Дальнем востоке. Победителей наградили сертификатами участников.





Эва Стасюлевич

3 сентября 2020 года



