Шесть орловских студентов – в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Образование».





Наши студенты будут бороться за победу в шести компетенциях: ресторанный сервис, реставрация произведений из дерева, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, агрономия, кузовной ремонт, окраска автомобиля.



В этом году финал впервые пройдет в другом формате. Из-за угрозы распространения коронавируса соревнования перевели в очно-дистанционный режим. Свое мастерство конкурсанты будут показывать на домашних площадках под присмотром эксперта.



Узнать, кто достоин почетного звания победителя национального чемпионата «Молодые профессионалы» орловцы смогут 27 сентября. Ну а пока у всех желающих есть возможность поддержать ребят и присоединиться к клубу болельщиков в социальных сетях.





Юлия Опанасюк

3 сентября 2020 года



