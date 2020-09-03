Коронавирус: карта распространения по районам Орловщины Все зараженные находятся под контролем регионального Департамента здравоохранения и областного Роспотребнадзора.





На данный COVID-19 обнаружен у 3521 жителей Орла, 819 заболевших – в Орловском районе, 613 – в городе Мценске и Мценском районе, 291 – в Ливнах, 269 – в Урицком районе, 204 – в Болховском районе, 136 – в Новодеревеньковском районе, 134 – в Дмитровском районе, 127 − в Ливенском районе, 104 – в Хотынецком районе, 86 − в Свердловском районе, 84 – в Кромском районе, 81 – в Новосильском районе, 80 − в Верховском районе, 79 − в Покровском районе, 70 – в Малоархангельском районе, 69 – в Глазуновском районе, 66 – в Шаблыкинском районе, 62 – в Должанском районе, 61 – в Знаменском районе, 60 − в Залегощенском районе, 43 – в Троснянском районе, 41 – в Колпнянском районе, 36 – в Сосковском районе, 22 − в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском районе – говорится в сообщении пресс-центра областной аминистрации.













Орловское Информбюро

3 сентября 2020 года



