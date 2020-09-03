Могилы героев войны на Орловщине ждет благоустройство С выбранным подрядчиком уже заключен контракт.





Он уже занимается мемориалом жертв политических репрессий в Орловской области. По новому контракту подрядчик обязуется привести в порядок могилы советского воина М. Блохи, польских революционеров и родителей авиаконструктора Н.Н. Поликарпова. Также в работы включено облагораживание Братского захоронения жертв фашизма, сквера Танкистов, Братской могилы советских воинов, захоронения генерала Л.Н. Гуртьева и мемориального знака на Братском гарнизонном кладбище.



Стоимость работ составит 113,65 тыс. рублей – отмечено в сообщении портала городской администрации.





Артём Ежаков

3 сентября 2020 года



