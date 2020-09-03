Орловские огнеборцы вчера совершили полтора десятка выездов В регионе горело 34 гектара стерни и сухой травы.





Из космоса удалось обнаружить шесть термоточек, из которых подтвердилась половина - в Хотынецком и Залегощенском районах. Возгорания удалось оперативно устранить.



За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 31 раз, из них 20 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и одиннадцать – на различные происшествия – отмечено в сообщении регионального МЧС.





Артём Ежаков

3 сентября 2020 года



