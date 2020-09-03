Реальные доходы орловцев растут По этому показателю регион на третьем месте в ЦФО.





Во втором квартале этого года по отношению к первому зарплаты граждан выросли на 7,5%, тогда как в целом по стране и Центральном Федеральном округе они увеличились на 2,2% и 4,5% соответственно – отмечено в сообщении портала администрации Орловской области.





Артём Ежаков

3 сентября 2020 года



