Орловчанка, зарезавшая сожителя, предстанет перед судом Расследование уголовного дела завершено.





Преступление произошло в Деревне Плотки Должанского района в середине весны этого года. Местная жительница распивала алкоголь со своим сожителем, когда между ними возникла ссора, переросшая в убийство –женщина ударила жертву ножом в грудь, из-за чего потерпевший погиб на месте.



Все материалы дела и обвинительное заключение уже направлено в суд – отмечено в сообщении областного СК.





Артём Ежаков

3 сентября 2020 года



