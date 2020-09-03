Орел ищет подрядчика для зимовки Аукцион на поддержание санитарного состояния города пройдет 11 сентября.





Контракт со «Спецавтобазой» заканчивается в конце этого месяца. В конкурсной документации сказано, что новый подрядчик должен следить за содержанием городских с 1 октября по 31 марта следующего года.



Максимальная цена контракта составит 170 миллионов рублей, прием заявок завершится 10 сентября - отмечено в сообщении городской администрации.





Вести-Орёл

3 сентября 2020 года



