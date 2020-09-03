четверг 3.09.2020 18:57:09 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Орловским наркополицейским попался очередной «закладчик»

При себе у него было около 14 граммов «синтетики».


Поймать подозреваемого удалось благодаря оперативной информации. При его задержании силовики обнаружили четыре пакетика с веществом, напоминающих наркотическое, расфасованных для сбыта в тайниках. 25 свертков с аналогичным содержимым нашли в велосипедной сумке подозреваемого.

Согласно проведенной экспертизе, у злоумышленника изъяли синтетический наркотик весом в 13,95 граммов, который он получил из оптовой «закладки».

Возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения – отмечено в сообщении регионального УМВД.


Артём Ежаков
10:58, 3 сентября 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.