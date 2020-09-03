Орловским наркополицейским попался очередной «закладчик» При себе у него было около 14 граммов «синтетики».





Поймать подозреваемого удалось благодаря оперативной информации. При его задержании силовики обнаружили четыре пакетика с веществом, напоминающих наркотическое, расфасованных для сбыта в тайниках. 25 свертков с аналогичным содержимым нашли в велосипедной сумке подозреваемого.



Согласно проведенной экспертизе, у злоумышленника изъяли синтетический наркотик весом в 13,95 граммов, который он получил из оптовой «закладки».



Возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения – отмечено в сообщении регионального УМВД.





Артём Ежаков

10:58, 3 сентября 2020 года



