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Орловским наркополицейским попался очередной «закладчик»При себе у него было около 14 граммов «синтетики».
Поймать подозреваемого удалось благодаря оперативной информации. При его задержании силовики обнаружили четыре пакетика с веществом, напоминающих наркотическое, расфасованных для сбыта в тайниках. 25 свертков с аналогичным содержимым нашли в велосипедной сумке подозреваемого.
Согласно проведенной экспертизе, у злоумышленника изъяли синтетический наркотик весом в 13,95 граммов, который он получил из оптовой «закладки».
Возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения – отмечено в сообщении регионального УМВД.
Артём Ежаков
14:10, 3 сентября 2020 года