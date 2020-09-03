Две улицы Орла предстанут в новом свете На Семинарской и Розы Люксембург установят новое освещение.





Аукцион состоялся на этой неделе, контракты с победителями торгов подпишут в середине сентября.

Работы на первом объекте оценены почти в 941 тысячу рублей. «Стройспецмонтажу» предстоит выполнить работы по прокладке около 600 метров кабеля, установке 26 светильников, 24 световых опор и щита наружного освещения. Также подрядчику предстоит обрезать сухие ветки.



«Стройэнергоклимат» займется работами на улице Розы Люксембург. Им необходимо проложить 130 метров кабеля и установить четыре опоры со светодиодными лампами. Этот контракт оценен почти в 113 тысяч рублей.



Работы необходимо завершить за месяц с момента подписания соглашений – отмечено в сообщении сайта городской администрации.





Артём Ежаков

14:27, 3 сентября 2020 года



