Орловцы ждут честно заработанных денег годами Вопросы долгов по зарплате обсудили на приеме у прокурора области.





В этом году после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по зарплате на сумму более 49 млн. рублей. Однако, еще не все долги - закрыты. Со своими проблемами орловцы пришли к главному прокурору области. Многие заявители представляли интересы целых трудовых коллективов.



Пообщавшись с первыми посетителями, Владислав Малкин пришел к выводу: беда не только в работодателях-неплательщиках, но и недостатке активности у прокуроров на местах.



Заявители сменяют друг друга, но проблемы, которые вскрываются в ходе беседы, все те же.



Владислав Малкин, прокурор Орловской области: «Несмотря на принимаемые меры вопрос погашения в регионе задолженности по заработной плате не решен в полном объеме. Задолженность составляет 27 миллионов».

А руководству предприятий-неплательщиков прокурор анонсировал серьезные правовые последствия. На неудобные вопросы прокурора пришлось отвечать и директорам, и конкурсным управляющим предприятий-должников. Кое-кому из них грозят меры уголовно-правового характера.





Иван Суверин

14:29, 3 сентября 2020 года



