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Орловцы ждут честно заработанных денег годами

Вопросы долгов по зарплате обсудили на приеме у прокурора области.


В этом году после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по зарплате на сумму более 49 млн. рублей. Однако, еще не все долги - закрыты. Со своими проблемами орловцы пришли к главному прокурору области. Многие заявители представляли интересы целых трудовых коллективов.

Пообщавшись с первыми посетителями, Владислав Малкин пришел к выводу: беда не только в работодателях-неплательщиках, но и недостатке активности у прокуроров на местах.

Заявители сменяют друг друга, но проблемы, которые вскрываются в ходе беседы, все те же.

Владислав Малкин, прокурор Орловской области: «Несмотря на принимаемые меры вопрос погашения в регионе задолженности по заработной плате не решен в полном объеме. Задолженность составляет 27 миллионов».

А руководству предприятий-неплательщиков прокурор анонсировал серьезные правовые последствия. На неудобные вопросы прокурора пришлось отвечать и директорам, и конкурсным управляющим предприятий-должников. Кое-кому из них грозят меры уголовно-правового характера.


Иван Суверин
14:29, 3 сентября 2020 года
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