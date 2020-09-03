Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- Помнить, чтобы не допустить. Сегодня - 16-ая годовщина трагедии в Бесланской школе.



- Место скорби и мусора. Как кучи отнимают место у могил и терпение у орловцев.



- Почему кладбища превращаются в мусорные полигоны?



- История, которую нельзя переписать. В день окончания Второй Мировой орловцы опустили на воду венки и сейчас пишут Диктант Победы



-Чем привлекает баскетбол молодежь? И правда ли, что это - спорт только для высоких людей?



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Вести-Орёл

15:30, 3 сентября 2020 года



