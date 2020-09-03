Орловские дворы и скверы стоят 226 миллионов рублей Такая сумма потрачена на их ремонт.





На эти деньги уже выполнены работы на 134 дворовых и 16 общественных территориях. Первых в этом году должно быть отремонтировано 176, вторых – 35. Общая сумма всех работ составит почти 400 миллионов рублей – отмечено в сообщении информационного портала Орловской области.





Артём Ежаков

14:55, 3 сентября 2020 года



