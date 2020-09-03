Орловский регион заканчивает дорожные работы 191 объект уже завершен.





Всего подписано 257 контрактов. Полностью освоены деньги на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



На прошлой неделе были сданы 25 участков трасс на сумму почти в 95 миллионов рублей. На данный момент ремонт дорожных объектов обошелся казне 1,3 миллиарда.



Ряд проблемных участков, по заверению ответственных подрядчиков, будет передан до 15 сентября – отмечено в сообщении регионального информационного портала.





Артём Ежаков

15:05, 3 сентября 2020 года



