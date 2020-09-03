Орловская область привлекательна для инвесторов За I полугодие регион привлек больше 25 миллиардов рублей.





Это больше аналогичного прошлогоднего периода почти на 20%. При этом, по объему привлеченных в основной капитал средств наша область занимает первое место в ЦФО с показателем в 66,3%. Этот показатель превышает даже средний по стране, который составляет почти 40% - отмечено в сообщении сайта регионального правительства.





Артём Ежаков

15:15, 3 сентября 2020 года



