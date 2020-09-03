Орловская область не забывает о культуре На территории региона продолжает действовать одноимённый нацпроект.





В его рамках уже отремонтированы Белоберезовский, Дутовский и Кобылинский сельский Дом культуры. На декабрь этого года запланирована сдача аналогичного объекта в Покровском районе – Дросковского СДК. Его строительство обошлось бюджету в 19 миллионов рублей.



Общая сумма работ на культурных объектах составит 31,5 миллионов, из которых 27 – средства из федерального бюджета – отмечено в сообщении сайта регионального правительства.





Артём Ежаков

16:00, 3 сентября 2020 года



