Сегодня - День солидарности в борьбе с терроризмом Эта дата появилась в память о трагических событиях в Беслане в сентябре 2004 года.





Тогда в течение трёх дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. В этот день по всей стране, и, конечно, на Орловщине, вспоминают жертв терактов. Суть акции в том, что каждый желающий может прийти в городской парк, подойти к плакату и повесить свой рисунок, в знак памяти о тех страшных событиях или посмотреть на работы, которые уже принесли как взрослые, так и маленькие орловцы.





Юлия Опанасюк

16:02, 3 сентября 2020 года



