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Орловцы присоединились к Дню окончания Второй Мировой войны

Эта памятная дата была установлена в этом году по Указу Президента.


Сегодня в знак этого события на месте слияния рек Оки и Орлика все присутствующие получили новый символ этого дня - желто-бело-красные муаровые ленты в цветах медали СССР «За победу над Японией». А после все желающие смогли стать участниками акции «Цветы памяти», которая проходит по всей стране.

Елена Долматова начальник отдела по молодежной политике и связям с общественными организациями администрации г. Орла: «Мы знаем, что после 9 мая военные действия продолжались на дальневосточном театре. Наша акция направлена на то, чтобы напомнить молодежи, что был дальневосточный фронт, где тоже много людей погибло. Ветераны Дальневосточного фронта проживают в том числе и в Орле - они активно общаются с молодежью, рассказывают о тех задачах, которые им приходилось решать на войне».



Юлия Опанасюк
16:03, 3 сентября 2020 года
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