В Орле открылась «Галерея славы» Картины можно увидеть в выставочном зале фундаментальной библиотеки ОГУ имени Тургенева.





Галерея славы — это проект орловского Союза работников культуры. 60 прижизненных живописных портретов орловцев, которые участвовали в Великой отечественной войне и были награждены за ратный подвиг высокими наградами. Формируется галерея лучшими художниками Орловщины уже более 25 лет. И уже в планах есть идеи о создании «Галереи приборостроения».





Всеволод Трифонов

16:05, 3 сентября 2020 года



