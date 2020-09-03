В школах Орла прошли праздничные уроки истории Они были посвящены дню окончания Второй мировой войны.





До этого года празднование проходило 2 сентября. Перенос произошёл ради сохранения исторической справедливости в отношении советских ветеранов, имеющих медали «За победу над Японией», на обратной стороне которых указана дата 3 сентября 1945 года.



В 27-ой орловской школе ученикам о последнем этапе Второй мировой войны рассказывали через судьбы советских героев тех боёв. Учителя отмечают, что в учебниках информации о событиях советско-японской войны очень мало. На сегодняшнем уроке историк рассказал ребятам, что в той войне погибли больше 12 тысяч солдат, а всего участвовало около полутора миллионов человек.





Антон Киселёв

16:07, 3 сентября 2020 года



