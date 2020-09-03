Вспышка гнева обошлась жителю Мценска в 12 лет тюрьмы Обжалование приговора ему не помогло.





Убийство произошло на почве неприязни. Амчанин до смерти забил жертву деревянным штакетником, тростью и ногами, после чего сжег тело в лесополосе.



Защита попыталась опротестовать решение суда первой инстанции. Адвокат ссылался на невозможность установления точной причины смерти, так как труп сильно обгорел, а значит, смерть могла наступить от алкогольной интоксикации или иных причин.



Однако повторное слушание подтвердило предыдущий приговор и оставило его без изменений – сообщает пресс-служба областного суда.





Артём Ежаков

17:00, 3 сентября 2020 года



