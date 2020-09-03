Автопарк орловского ТТП расширится Предприятие увеличит его в лизинг.





В финансовую аренду возьмут 12 «ПАЗов» модели 320435-04 или аналогичных по характеристикам автобусов. Сумма контракта на данный момент составляет чуть более 55 миллионов рублей.

Согласно сайту Госзакупок, прием заявок завершится 12 сентября, и уже 17 числа состоится конкурс. 28 сентября состоится подписание договора с исполнителем и не более чем через 10 дней с этого момента ТТП получит автобусы.





Артём Ежаков

17:51, 3 сентября 2020 года



