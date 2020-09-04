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В Спасском-Лутовинове обследовали дуб, который в юности посадил Иван Тургенев

Сегодня, в рамках Всероссийской программы «Деревья памятники живой природы», в музее-заповеднике Тургенева побывали специалисты-дендрологи из Центра древесных экспертиз.


Учитывая, что дубу под 190 лет, он выглядит и красивым, и могучим, и вполне сказочным. 
 
Долгая жизнь оставила на нем шрамы. Но он по-прежнему дает урожай желудей и привлекает туристов. Сегодня почтенный старец на врачебном осмотре. Обязательны замеры ширины и высоты. Для этого не требуется специального оборудования, достаточно рулетки  и электронного высотомера. Охват ствола составил 423 см. Диаметр - 140 см. Высота дерева 28 метров.
 
Заглянуть во внутренний мир дерева помогает резистограф и тончайшее сверло.
 
Специалисты Алексей Анциферов и Андрей Черакшев провели инструментальную диагностику внутреннего состояния дуба и отобрали образцы для уточнения возраста дуба в лаборатории Центра древесных экспертиз.
 
Заявку на обследование почтенного старца, еще шесть лет назад подавал краевед, бывший лесничий Спасско-Лутовиновского лесничества Яков Стромский. Первые замеры дуба 20 лет назад проводил именно он. По его словам, за 22 года диаметр Тургеневского дуба увеличился на 16 см, а высота - на 1,5 метра.
 
Начиная с июня, дендрологи обследовали 10 деревьев-долгожителей в разных концах страны. Самое древнее - лиственница, находится на Байкале. Сейчас ей 700 лет. Все деревья заносятся в специальный реестр и даже смогут принять участие в российском и европейском конкурсах красоты. Так что нашему земляку есть к чему стремиться. Тем более, как выяснили специалисты, он в неплохой форме.


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Эва Стасюлевич
19:26, 3 сентября 2020 года
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