Стадион в Ливнах будет готов через две недели

Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил на своей странице в соцсетях.

Андрей Клычков. «Как вы помните, совсем недавно я рассказывал про модернизацию стадиона на улице Капитана Филиппова в городе Ливны. Работы ведутся в рамках национального проекта «Демография». Объем финансирования составляет почти 40,5 млн. рублей. Совсем скоро – через две недели – объект будет готов», - написал

Он выразил уверенность, что ливенские спортсмены оценят качество футбольного поля, беговых дорожек, теннисного корта и баскетбольной площадки. Стадион станет ещё одной стартовой площадкой в большой спорт для талантливых и целеустремленных юношей и девушек.



