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Стадион в Ливнах будет готов через две недели

Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил на своей странице в соцсетях.


«Как вы помните, совсем недавно я рассказывал про модернизацию стадиона на улице Капитана Филиппова в городе Ливны. Работы ведутся в рамках национального проекта «Демография». Объем финансирования составляет почти 40,5 млн. рублей. Совсем скоро – через две недели – объект будет готов», - написал Андрей Клычков.
 
Он выразил уверенность, что ливенские спортсмены оценят качество футбольного поля, беговых дорожек, теннисного корта и баскетбольной площадки. Стадион станет ещё одной стартовой площадкой в большой спорт для талантливых и целеустремленных юношей и девушек.



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Орловское Информбюро
19:44, 3 сентября 2020 года
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