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Сегодня Орел получил первую партию вакцины против гриппа

Об этом сообщил руководитель Департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. На совещании обсуждалась и подготовка к предстоящей прививочной кампании.


«Сегодня поступила первая партия вакцины против гриппа - 137 тыс. доз. В настоящее время региональный Департамент здравоохранения распределяет вакцину между медицинскими организациями, а с завтрашнего дня мы уже планируем начать прививать детей. Буквально на днях начнется распределение вакцины и для взрослого населения», - рассказал Иван Залогин.
 
Из взрослого населения в первую очередь будут прививать сотрудников медицинских и образовательных учреждений.


Антон Киселёв
20:08, 3 сентября 2020 года
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