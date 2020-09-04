Сегодня Орел получил первую партию вакцины против гриппа Об этом сообщил руководитель Департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. На совещании обсуждалась и подготовка к предстоящей прививочной кампании.





«Сегодня поступила первая партия вакцины против гриппа - 137 тыс. доз. В настоящее время региональный Департамент здравоохранения распределяет вакцину между медицинскими организациями, а с завтрашнего дня мы уже планируем начать прививать детей. Буквально на днях начнется распределение вакцины и для взрослого населения», - рассказал Иван Залогин.

Из взрослого населения в первую очередь будут прививать сотрудников медицинских и образовательных учреждений.





Антон Киселёв

20:08, 3 сентября 2020 года



