Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- День окончания Второй мировой войны. Новая памятная дата, с новым символом - муаровой лентой.

- В честь 75-летия в 75-ти странах мира сегодня писали «Диктант Победы».

- Оперативный штаб постановил: тестирование взрослых на коронавирус и прививки детям против гриппа. Вакцина уже поступила.

- Два дня до конкурса. Орловщина готовится показать своих мастеров.

- Полное обследование - снаружи и внутри. Тургеневский дуб изучают столичные дендрологи.

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Вести-Орёл

21:20, 3 сентября 2020 года



