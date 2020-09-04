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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- День окончания Второй мировой войны. Новая памятная дата, с новым символом - муаровой лентой.
- В честь 75-летия в 75-ти странах мира сегодня писали «Диктант Победы».
- Оперативный штаб постановил: тестирование взрослых на коронавирус и прививки детям против гриппа. Вакцина уже поступила.
- Два дня до конкурса. Орловщина готовится показать своих мастеров.
- Полное обследование - снаружи и внутри. Тургеневский дуб изучают столичные дендрологи.
Вести-Орёл
21:20, 3 сентября 2020 года