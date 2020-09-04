Две «Лады» не поделили дорогу в Верховье ДТП случилось накануне в час дня.





41-летний водитель двенадцатой на улице Ленина столкнулся с «Ларгусом» под управлением 32-летнего автолюбителя. Водитель первой машины доставлены в одно из областных медучреждений.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 12 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получил травмы – отмечено в сообщении регионального ГИБДД.





Артём Ежаков

09:58, 4 сентября 2020 года



