Орловским медикам продлены выплаты за коронавирус Для этого выделено больше 144 миллионов рублей.





Средства перечислят в областную казну из резервного фонда России. 62,5 миллионов рублей предназначены для стимуляции работников здравоохранения, выполняющих особо важные работы с зараженными COVID-19.



Почти 82 миллиона получат медики за дополнительную нагрузку и особые условия работы с коронавирусными больными и группой риска в стационарных организациях соцобслуживания и стационарных отделениях, созданных дополнительно – отмечено в сообщении портала правительства Орловской области.





Артём Ежаков

09:15, 4 сентября 2020 года



