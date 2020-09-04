Орловцы отметили день окончания Второй Мировой войны Эта дата была установлена в 2020 году по указу Президента. До этого года празднование проходило 2 сентября.





Перенос произошёл ради сохранения исторической справедливости в отношении советских ветеранов, имеющих медали «За победу над Японией», на обратной стороне которых указана дата 3 сентября 1945 года. Памятное утро, в учебных заведениях началось с уроков памяти.



В 11 часов на месте слияния рек Оки и Орлика все присутствующие смогли стать участниками акции «Цветы памяти», которая проходила по всей стране.



А ровно в полдень 3 сентября в фундаментальной библиотеке свое постоянное место прописки получила «Галерея славы», которая формируется уже более 25 лет лучшими художниками Орловщины. На ней представлены 60 прижизненных живописных портретов орловцев, которые участвовали в Великой отечественной войне и были награждены высокими наградами.



В это же время краеведческом музее стартовала выставка «Солдатское поле», приуроченная к 75 - ю Победы в Великой Отечественной войне. На ней представлены фотографии, охватившие период с конца 70 - годов до сегодняшних дней на территории Орловской области. И начался фестиваль военно-исторического кино, который продлится до 6 сентября



В день воинской славы России всем орловцам, на улицах города вручали желто-бело - красные муаровые ленты - как символ нового праздника.





Юлия Опанасюк

10:06, 4 сентября 2020 года



