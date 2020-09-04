Орловцы написали Диктант Победы Федеральный партийный проект «Единой России» объединил не только жителей нашей страны, но и еще 75 государств.





Диктант начался в два часа дня по московскому времени. На него отводилось 45 минут. В этом году в нашем регионе кратно увеличилось количество площадок для прохождения теста – 35 против восьми прошлогодних.



В этом числе три «закрытые» площадки - для полиции, Росгвардии, сотрудников министерства обороны. Символично, что в юбилейный год со Дня Победы к России присоединилось еще 75 стран. Рискнули проверить себя и иностранные студенты.



В тесте - 25 вопросов. 20 - по общей истории Великой Отечественной войны и еще пять о военных событиях в конкретном регионе.



По результатам диктанта выберут лучших в каждом регионе и на федеральным уровне. Им в подарок - приглашение на парад Победы в следующим году. И еще один бонус – дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ в 2021 году.





Мария Семак

10:14, 4 сентября 2020 года



