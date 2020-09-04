Орловский сквер получил имя сценариста «Мосфильма» Евгений Данилович Агранович - участник Великой Отечественной войны, советский и российский поэт, увековечен в Орле, благодаря Общероссийскому Народному Фронту.





Имя Евгения Аграновича в Орле известно давно - уже 10 лет на стене дома №2 по 4-ой Курской находится памятная табличка. Он начал писать песни в 20 лет, не прекратил и на фронте. Первыми слушателями стали боевые товарищи, которые сделали их фактически народными. Как и самое его знаменитое произведение «Вечный огонь», более известное по первой строчке «От героев былых времён», ставшее финальной песней фильма «Офицеры».



Павел Меркулов, член регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Эти песни до сих пор служат великому делу воспитания подрастающего поколения и навсегда останутся в жизни тех людей, которые подарили миру свободу, независимость и победили фашизм»

Решение о присвоении скверу имени поэта было принято депутатами горсовета ещё в июле. В будущем общественники планируют добиться установки здесь бюста Евгению Аграновичу. Вместе со сквером имени Аграновича, решением депутатов горсовета, официально закреплённые имена получили скверы Десантников, Поликарпова, Лескова, Маяковского, парк «Победы» и стрелка на пересечении Оки и Орлика - теперь это «Парк «Орловская крепость». Раньше эти места имели только «народные» названия.





Антон Киселёв

10:15, 4 сентября 2020 года



