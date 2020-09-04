Орловщина позаботится о спорте в регионе Для этого область потратит 24,2 миллиона рублей.





Из этой суммы спортзалы обновятся на 19,5 миллионов, а на переделку в них аудиторий предназначено свыше 2 миллионов. Развитие школьных спортивных клубов в селах обойдется бюджету в чуть более чем миллион рублей, общеобразовательные организации там же получат спортинвентарь и оборудование на 1,4 миллионов.



Эти деньги должны быть освоены до 2022 года – отмечено в сообщении регионального информационного портала.





Артём Ежаков

10:50, 4 сентября 2020 года



