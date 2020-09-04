Клычков рассказал о Мценской детской поликлинике Конкретнее, чем она встретит юных пациентов и их родителей.





Работы на объекте уже ведутся. На своей официальной странице «ВКонтакте» губернатор отметил: «Планировка соответствует всем стандартам современной медицины. Здесь создадут функциональные зоны ожидания, чтобы пациентам было удобно в них находиться, у детей была возможность увлекательно и с пользой скоротать минуты ожидания, а врачам и другому персоналу — максимально эффективно и комфортно работать».





















Артём Ежаков

10:47, 4 сентября 2020 года



