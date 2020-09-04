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В Орле почтили память Ивана Сергеевича Тургенева

Его произведения по-прежнему проходят в школе, перечитывают и гордятся тем, что литературный гений - наш земляк.


Писателя не стало 137 лет назад. Его смерть потрясла и русское и европейского общество того времени. В Орле ежегодно, 3 сентября этот день особенный. По давно заведенной традиции, все желающие вспомнить великого земляка собираются на Дворянке, возле ротонды и бюста писателя.

Вера Ефремова, директор объединенного литературного музея И.С.Тургенева: «Самым главным событием года стала всероссийская онлайн конференция «Дворянские гнезда» вокруг Тургенева, это был наш первый опыт, и конференция прошла замечательно, тургеневская Россия соединилась»

Может быть такое единение потому, что герои его произведений близки людям абсолютно разных возрастов. Те, кто пришел почтить память писателя, очень неплохо помнят школьную программу.

На дворянке развернулись и многочисленные книжные стенды с произведениями Тургенева и о Тургеневе. Говорили и о Доме Лизы Калитиной. Уже 16 лет как никто не может решить его судьбу окончательно. С надеждой, теперь многие поглядывают в сторону руководства Спасского-Лутовинова. А попечительский совет по восстановлению Дворянского гнезда ведет переговоры с музеем для того, чтобы передать многострадальный дом в федеральную собственность.

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Эва Стасюлевич
10:43, 4 сентября 2020 года
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