В Орле презентуют каталог-путеводитель в рамках проекта «Культурное наследие» Он называется «Шатиловская усадьба - родовое гнездо».





В нем рассказывает об истории знаменитой усадьбы в селе Моховом, о земляках и музейной экспозиции. Сохранившиеся многочисленные постройки усадьбы станут основой для размещения музеев, объектов туристической инфраструктуры. Связь с именами Толстого и Тургенева, близость других знаменитых усадеб, позволяют рассматривать будущий музей-заповедник, как значимый объект федеральных туристических маршрутов. Проект был создан в рамках Фонда президентских грантов. Его презентация пройдет сегодня в городском парке Орла.





Надежда Невматулина

10:46, 4 сентября 2020 года



