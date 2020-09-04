Коронавирус: 49 новых случаев заражения в Орловской области Количество умерших не изменилось.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 4 сентября, на территории региона за весь период наблюдений зарегистрировано 7228 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, активно болеют 1360 жителей региона.



Всего болезнь победили 5 758 человек, за минувшие сутки это удалось сделать 48 орловцам. Число умерших не изменилось и находится на отметке в 110 человек.





Артём Ежаков

11:09, 4 сентября 2020 года



