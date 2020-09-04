Теперь орловский транспорт будет виден издалека МУП ТТП обновило ему маршрутоуказатели.





Снаружи трамваи и троллейбусы получили яркие пластиковые вывески, а внутри обновили транспортные схемы. Вскоре электронные табло получит весь «рогатый транспорт» города.



Генеральный директор предприятия Андрей Митин заявил : «Кто-то скажет, что это пустяки – поменять таблички. Но муниципальный транспорт – это лицо нашего города, которое всегда должно оставаться свежим, чистым, аккуратным. Пассажир на остановке не должен вглядываться в потускневшие картонки, он должен видеть издалека и в любое время суток название маршрута и путь его следования».









Артём Ежаков

11:26, 4 сентября 2020 года



