38 орловцев в этом году вышли на пенсию раньше срока Всего с начала 2019 набралась сотня таких граждан.





Чтобы воспользоваться такой привилегий, нужен длительный рабочий стаж – для мужчин он составляет 42 года, для женщин – 37. Однако первые не должны быть моложе 60, а вторые –55.



В стаж идут только периоды работы и получение пособия по временной нетрудоспособности. Другие факторы при раннем выходе на такую пенсию не учитываются.



Узнать о своих шансах на нее можно на сайте www.es.pfrf.ru в Личном кабинете





Артём Ежаков

11:40, 4 сентября 2020 года



