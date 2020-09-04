Орловщина выберет лучшего юного чтеца Библиотека имени И. Бунина объявила IV открытый областной конкурс «Земли Орловской бесценный дар: классика и современность».





В нем могут поучаствовать выпускники школ и студенты региона, а также чтецы из других областей страны. Оно пройдет в период с 14 сентября по 30 ноября и посвящено прозе Ивана Алексеевича Бунина, 150-летний юбилей которого страна отметит в октябре.



Формат проведения мероприятия изменен из-за пандемии – это будет конкурс видеосюжетов – отмечено в сообщении регионального информационного портала.





Артём Ежаков

11:50, 4 сентября 2020 года



