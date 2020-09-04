Орловцы покупали теплый летний воздух Жильцы одного из домов в Железнодорожном районе Орла платили за отопление даже летом.





За перерасчетом они обратились в суд, который встал на сторону ответчика. Его защита аргументировала переплату несоответствием узла учета общедомового счетного прибора тепловой энергии необходимым требованиям, выявленным по результатам проверки, из-за чего часть отопительного сезона оплата плата начислялась по среднемесячному объему потребления тепловой энергии за аналогичный период 2017-2018 гг.



Однако суд второй инстанции встал на сторону истцов и признал их требования законными,





Артём Ежаков

12:35, 4 сентября 2020 года



