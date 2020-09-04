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Орловские коммунальщики будут мешать автолюбителям до конца месяца

Повод – снос сухих деревьев.


Ограничение движения и отключение дорожного света продлится до 30 сентября.

Работы пройдут по улицам ул. Советская в районе дома №25; ул. Степана Разина в районе дома №25 по ул. Советской; ул. 4-я Курская в районе дома №20 по ул. Пушкина; ул. Фомина в районе дома №3 по ул. Новосильской; ул. Речная в районе дома №13; пересечение ул. Фомина и пер. Речного; ул. 3-я Курская в районе дома №15; ул. Пушкина в районе домов №№24, 44; ул. 2-я Курская в районе домов №№21, 31; ул. 1-я Курская в районе домов №23, 24, 77, 172; ул. 1-я Курская в районе дома №26 по пер. Речному – отмечено в сообщении городской администрации.


Артём Ежаков
12:45, 4 сентября 2020 года
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