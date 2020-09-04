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В Орловской области активизируется борьба с вирусами

Речь как о привычном гриппе, так и новом коронавирусе.


В детские поликлиники региона начали передавать вакцину от гриппа. Следом ждут «взрослую» партию. Всего в этом году планируют привить 440 тысяч жителей области. Делается это для того, чтобы осенью и зимой защитить орловцев хотя бы от хорошо изученных вирусов.

Что касается коронавируса, за сутки выявлено 49 новых случаев. Несмотря на это учебный год начался. Практически везде занятия стартовали в штатном режиме. Больше 156 тысяч детей в минувший день знаний перешагнули пороги орловских садиков, школ, колледжей, техникумов и ВУЗов. Но при этом 1684 школьника в новый учебный год остались на дистанционном обучении. С формулировкой - в связи с карантинными мероприятиями. На самоизоляции оказались и почти полторы тысячи школьных сотрудников - а именно работников столовых. Их отстранили после тестирования на коронавирус, которое проводилось в качестве дополнительных мер эпидбезопасности.

Андрей Клычков поручил усилить контроль за всеми объектами, представляющими повышенную угрозу возникновения вспышек заболеваемости. Особенно за общественным транспортом, вызывающем больше всего нареканий в части санитарных требований.

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Антон Киселёв
12:46, 4 сентября 2020 года
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