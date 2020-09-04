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Стратегией нацбезопасности РФ на Орловщине займется новый орган

Он создан указом губернатора Орловской области.


Руководить рабочей группой будет первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов.

Задачами вновь созданного органа станут: «координация органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, территориальных органов федеральных органов государственной власти по Орловской области по вопросам реализации положений Стратегии; анализ результатов мониторинга реализации стратегических национальных приоритетов; разработка предложений, направленных на укрепление национальной безопасности»


Артём Ежаков
13:05, 4 сентября 2020 года
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