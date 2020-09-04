Стратегией нацбезопасности РФ на Орловщине займется новый орган Он создан указом губернатора Орловской области.





Руководить рабочей группой будет первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов.



Задачами вновь созданного органа станут: «координация органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, территориальных органов федеральных органов государственной власти по Орловской области по вопросам реализации положений Стратегии; анализ результатов мониторинга реализации стратегических национальных приоритетов; разработка предложений, направленных на укрепление национальной безопасности»





Артём Ежаков

13:05, 4 сентября 2020 года



