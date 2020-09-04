За больничными орловцев строго следят Региональный ФСС разместил номера недействительных листов нетрудоспособности.





Как напоминает пресс-служба областной администрации, этот документ имеет официальный статус. Он подлежит строгой отчетности, учету и хранению. Чтобы предотвратить незаконные выплаты работодатели области могут ознакомиться с недействительными больничными на сайте Фонда социального страхования.



При возникновении сомнений в оригинальности документа можно обратиться туда по телефону 8(4862) 54-81-81.





Артём Ежаков

13:20, 4 сентября 2020 года



