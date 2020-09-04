Илья Григорьевич Старинов: генетический код победителя 2 сентября в Среднерусском институте управления – филиале РАНХИГС прошла презентация научной монографии доктора исторических наук, профессора, председателя регионального отделения РВИО в Орловской области Павла Меркулова «ГЕНИЙ ВЗРЫВА»: СУДЬБА НА ФОНЕ ЭПОХИ о жизни и боевому пути уроженца Болховского района Ильи Григорьевича Старинова.





Илья Григорьевич Старинов – необыкновенный человек удивительной судьбы, ставшей отражением целой эпохи в истории России. Его имя было связано с множеством метафор – «гений взрыва», «бог диверсий», «дед российского спецназа», «личный враг Гитлера». И все эти образные «имена» были даны ему современниками не для красного словца, ибо полковник Старинов еще при жизни стал легендой. Герой этой книги водил поезда и пускал их под откос, строил железные дороги и защитил диссертацию о способах их разрушения. Он ходил в тыл противника в качестве диверсанта и сам обезвреживал вражеских лазутчиков. Полковник Старинов не только устанавливал имевшиеся на вооружении отечественные мины, но и изобретал новые, ставшие широкоизвестным и во многих странах мира. На протяжении многих десятилетий Илья Григорьевич Старинов занимался подготовкой партизан-диверсантов для нашего Отечества и для дружественных стран, а так же выступал экспертом по вопросам организации антитеррористических мероприятий. Он прожил сто лет. Это были очень непростые сто лет, наполненные достижениями и испытаниями, победами и поражениями. Но каждый год собственного века Илья Старинов проживал, ни на минуту не отделяя себя от своего народа, которому честно служил, следуя гражданском и человеческому долгу до последнего вздоха.

Несомненно, Илья Григорьевич Старинов вошел в историю партизанского движения и диверсионно-подрывной деятельности как масштабная личность. Но при этом, как и каждый из людей, «гений взрыва» одновременно был просто человеком – страдающим, любящим, ненавидящим, созидающим и разрушающим. Иными словами, он не был святым, но героем он был вне всяких сомнений. И в этом противопоставлении нет противоречия, ибо человеку на протяжении жизни свойственно ошибаться, сомневаться, менять свои убеждения, - резюмирует доктор исторических наук, профессор, и.о. директора Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Орловской области Павел Меркулов.

Генетический код победителя, формировавшийся вековыми набегами на Болховскую землю, воплотился в героической личности Ильи Григорьевича Старинова, - отметил доктор филологических наук, заведующий отделом Орловского Дома литераторов Алексей Кондратенко.

Данное книга будет интересна и востребована как узкими специалистами, анализирующими детали биографии полковника Старинова, так и широким кругом читателей, особенно молодежью, проходящей период социализации и так нуждающейся в ориентирах, образцах, героях, - председатель молодежного поискового объединения «Огненная дуга», заведующий музеем Среднерусского института управления - филиала РАНХИГС Николай Андреев.

Участниками мероприятия стали руководитель Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Администрации Губернатора и Правительства Орловской области Вячеслав Ерохин, доктор исторических наук, профессор, зам. директора Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС Виктор Ливцов; доктор филологических наук, заведующий отделом Орловского Дома литераторов Алексей Кондратенко; директор Орловского краеведческого музея Дмитрий Моисеев; председатель молодежного поискового объединения «Огненная дуга», заведующий музеем Среднерусского института управления - филиала РАНХИГС Николай Андреев; секретарь регионального отделения РВИО в Орловской области, кандидат экономических наук Александр Щеголев; доктор исторических наук, заместитель начальника научно-организационного отдела Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС Александр Саран.



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Орловское Информбюро

13:03, 4 сентября 2020 года



